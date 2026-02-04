Omicidio Ylenia Musella arrestato il fratello 28enne | fermo per omicidio volontario

La polizia ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia Musella, la giovane di 22 anni trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli. L’uomo, di 28 anni, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le dinamiche e motivazioni di quanto accaduto.

