Omicidio Ylenia Confessa il fratello | Volevo dormire le ho lanciato il coltello

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Ylenia a Napoli. Il fratello della vittima ha confessato di averle sferrato una coltellata alla schiena. Ha spiegato di aver agito perché voleva solo dormire e non aveva intenzione di ucciderla. La polizia ha preso in custodia il sospettato, mentre si attendono ulteriori sviluppi sull’intera vicenda.

Una lite tra fratello e sorella si è trasformata in tragedia a Napoli.

Questa mattina, Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, si è presentato alla polizia e ha confessato di aver ucciso la sorella.

Giuseppe Musella confessa l’omicidio della sorella Ylenia: le botte poi la coltellataLa 22enne uccisa in strada a Napoli. Aveva il volto tumefatto dalle percosse. La madre e il patrigno sono in carcere, lui è ritenuto un boss della Camorra ... quotidiano.net

Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delittoLa vittima aveva 22 anni, l'ha uccisa il fratello al culmine di una lite. L'omicidio è avvenuto in un contesto di degrado e malavita, entrambi i genitori dei ragazzi sono in carcere ... rtl.it

Omicidio Ylenia Musella: il messaggio al fratello che racconta il loro rapporto Un messaggio semplice, apparentemente banale: “Anche se litighiamo non ti cambierei mai.” Ylenia Musella lo inviò al fratello Giuseppe, oggi reo confesso del suo omicidio. Un test facebook

Omicidio Ylenia Musella, quando lei scriveva al fratello: “Anche se litighiamo non ti cambierei mai” x.com