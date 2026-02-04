L’omicidio di Cristina Mazzotti | due condanne all’ergastolo mezzo secolo dopo Per il sequestro scatta la prescrizione

La Corte d'Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, 50 anni dopo l’omicidio di Cristina Mazzotti. La sentenza arriva dopo un lungo procedimento, mentre il sequestro per cui sono stati accusati è ormai prescritto. I due restano coinvolti in un caso che ha fatto scalpore nel territorio comasco e che si trascina da mezzo secolo.

Eupilio (Como), 4 febbraio 2026 – Ergastolo per Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella. È la condanna decisa dalla Corte d'Assise di Como nel processo sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti avvenuto 50 anni fa. Assoluzione, invece, per Antonio Talia. I tre erano a processo in quanto presunti membri del commando che la sera del 30 giugno 1975 a Eupilio rapirono Cristina Mazzotti, 18 anni, il cui cadavere fu ritrovato il primo settembre successivo in una discarica di Galliate, nel Novarese.

