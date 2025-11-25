Omicidio di Thomas Bricca il pg chiede l' ergastolo per i due imputati

AGI - Il sostituto procuratore generale di Roma ha chiesto ai giudici della Corte d'Appello di Roma di condannare all'ergastolo Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, imputati nel processo per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri ucciso il 30 gennaio 2023. L' omicidio era avvenuto in strada a colpi di pistola. In primo grado, lo scorso marzo, la Corte d'Assise di Frosinone aveva condannato all'ergastolo Roberto Toson e a 24 anni il figlio Mattia a cui erano state riconosciute le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio di Thomas Bricca, il pg chiede l'ergastolo per i due imputati

