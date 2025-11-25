Omicidio di Thomas Bricca il pg chiede l' ergastolo per i due imputati

AGI - Il  sostituto procuratore generale di Roma  ha chiesto ai giudici della  Corte d'Appello di Roma  di  condannare all'ergastolo Roberto e Mattia Toson,  padre e figlio, imputati nel  processo per l'omicidio di Thomas Bricca, il  19enne di Alatri ucciso il 30 gennaio 2023. L' omicidio  era avvenuto in strada a  colpi di pistola. In  primo grado, lo scorso marzo, la  Corte d'Assise di Frosinone  aveva  condannato all'ergastolo Roberto Toson  e a  24 anni il figlio Mattia  a cui erano state riconosciute le  attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Agi.it

