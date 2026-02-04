Omicidio Jlenia l' ipotesi degli investigatori | litigio nato per il cane

Questa mattina gli investigatori hanno fatto il punto sulla morte di Jlenia Musella, la giovane di 22 anni uccisa nel suo appartamento. Secondo le prime ipotesi, il litigio sarebbe iniziato per il cane della vittima. La discussione tra Jlenia e suo fratello Giuseppe sarebbe presto degenerata, portando il 28enne ad agire con violenza. Ora si cerca di chiarire i motivi che hanno portato a un gesto così grave.

Avrebbero litigato per il cane Jlenia Musella e suo fratello Giuseppe, prima che la discussione degenerasse con l'omicidio della 22enne da parte del 28enne. Questa è una delle ipotesi avanzate dagli investigatori che sono al lavoro per svelare le motivazioni del folle gesto di Ponticelli.

