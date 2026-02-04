Napoli omicidio Jlenia Musella | il fratello confessa

Il fratello di Jlenia Musella si è consegnato alla polizia e ha confessato di averla uccisa. Aveva 28 anni e, dopo aver ammesso il delitto, è stato portato in commissariato. Le forze dell’ordine stanno indagando su una possibile lite in famiglia come motivo dell’omicidio.

Giuseppe Musella, 28 anni, si è consegnato alla Polizia di Stato e ha confessato di aver ucciso la sorella Jlenia Musella, 22 anni. La Procura di Napoli ha disposto per lui un fermo con l’accusa di omicidio volontario, nell’inchiesta coordinata dal pm Ciro Capasso. La giovane è stata aggredita ieri pomeriggio nella periferia est di Napoli: è stata colpita alla schiena con un coltello ed è arrivata in condizioni gravissime all’ospedale evangelico Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, dove è morta poco dopo il ricovero. La ragazza era stata lasciata davanti all’ospedale da un’auto che si è allontanata subito dopo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Fratello di Jlenia Musella arrestato per omicidio con coltellata alla schiena a Napoli

Un uomo è stato arrestato a Napoli, nel quartiere Ponticelli, con l’accusa di aver ucciso la sorella, Jlenia Musella.

Omicidio di Jlenia Musella, fermato il fratello Giuseppe

La Squadra Mobile di Napoli ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello della giovane Jlenia, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena.

Napoli, coltellata fatale alla schiena per Jlenia Musella: arrestato il fratelloDramma nella periferia est di Napoli: accertamenti in corso per ricostruire l’omicidio di Jlenia Musella. Durante la notte è stato fermato il fratello. notizie.it

napoli omicidio jlenia musellaGiuseppe Musella confessa l’omicidio della sorella Ylenia: le botte poi la coltellataLa 22enne uccisa in strada a Napoli. Aveva il volto tumefatto dalle percosse. La madre e il patrigno sono in carcere, lui è ritenuto un boss della Camorra ... quotidiano.net

