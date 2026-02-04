Omicidio di Jlenia Musella fermato il fratello Giuseppe

La Squadra Mobile di Napoli ha preso in custodia Giuseppe Musella, il fratello della giovane Jlenia, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena. L’uomo è stato fermato dopo alcuni giorni di indagini e ora si trova in cella, mentre gli investigatori cercano di capire cosa sia successo quella notte.

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Napoli per omicidio volontario. Jlenia è stata colpita in via al Chiaro di Luna a Ponticelli. È morta poco dopo l’arrivo all’ ospedale Villa Betania. Jlenia e Giuseppe Musella. Jlenia viveva con il fratello Giuseppe nel rione Conocal. La madre e il patrigno sono detenuti. I due fratelli avevano contrasti. L’inchiesta aperta dalla procura di Napoli è coordinata dal pm Ciro Capasso.🔗 Leggi su Open.online

