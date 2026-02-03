Milano, via Bisnati. La scoperta della sua salma ha sconvolto il quartiere. Silvana Damato, ex tabaccaia di 69 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento lo scorso 8 agosto. La polizia parla di un omicidio brutale: una coltellata al collo e poi l’annegamento nella vasca. La donna, che lavorava alla stazione Centrale, è stata colpita con violenza e senza pietà, forse dopo aver tentato di difendersi. Le indagini sono ancora aperte, e gli investigatori cercano di capire cosa

Milano – Silvana Damato la ex tabaccaia di 69 anni che lavorava alla stazione Centrale, trovata morta lo scorso 8 agosto nel bagno del suo appartamento in via Bisnati, è stata uccisa con una coltellata inferta all’altezza del collo e poi è stata ’annegata’ nella vasca da bagno, presumibilmente quando era già tramortita dalla coltellata e dal colpo ricevuto sul viso con un pesante oggetto. Sono le prime indiscrezioni che emergono dalla autopsia, di cui l’avvocato che difende la famiglia, Walter Felice, ha chiesto copia ufficiale alla Procura. Dai primi esiti dell’esame autoptico, nella mani della pm Valentina Mondovì, è possibile ricostruire alcuni tasselli che compongono il puzzle delle ultime ore della donna che abitava sola nell’appartamento alla periferia Nord di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex tabaccaia accoltellata e annegata in bagno: il giallo di Silvana Damato, massacrata senza nessuna pietà

