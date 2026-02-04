Omicidio di Cristina Mazzotti dopo 50 anni arriva la sentenza | due ergastoli e un'assoluzione

Dopo 50 anni di attesa, finalmente arriva la sentenza nell’omicidio di Cristina Mazzotti. Oggi, i giudici hanno condannato Giuseppe Calabrò a 74 anni e Demetrio Latella a 71 anni, entrambi all’ergastolo. Un processo che si è trascinato a lungo, ma alla fine si sono fatte giustizia. Un punto fermo dopo tanti anni di incertezze e ricostruzioni.

Gli imputati Giuseppe Calabrò, 74 anni, e Demetrio Latella, 71 anni, sono stati condannati oggi, dopo 50 anni, all'ergastolo. Mentre il terzo imputato, Antonio Talia, 73 anni, è stato assolto "per non aver commesso il fatto".

La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a mezzo secolo dal sequestro e dall’omicidio di Cristina Mazzotti.

La Corte d’Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a 50 anni dal sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti.

