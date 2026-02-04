Omicidio a Monza 21 anni a Stella Boggio | condanna più dura della richiesta della Procura

La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Boggio a 21 anni di carcere per aver ucciso con una coltellata il suo compagno, Marco Magagna, nella notte dell’Epifania. La sentenza arriva dopo che la richiesta della Procura era stata più leggera. La donna, 34 anni, ha sparato al suo partner nell’appartamento a Bovisio Masciago, lasciando tutti senza parole.

La sentenza: 21 anni per l’omicidio del compagno. La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Ovidia Boggio, 34 anni, a 21 anni di reclusione per l’omicidio del compagno Marco Magagna, 38 anni, ucciso con una coltellata al petto nella notte dell’Epifania del 2025 nell’appartamento della coppia a Bovisio Masciago. La pena è più severa rispetto ai 14 anni richiesti dal pubblico ministero Alessio Rinaldi, segno di una diversa valutazione delle attenuanti e delle aggravanti da parte dei giudici. Oltre alla reclusione, la Corte ha disposto tre anni di libertà vigilata, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e un risarcimento provvisionale di circa 600mila euro a favore dei familiari della vittima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio a Monza, 21 anni a Stella Boggio: condanna più dura della richiesta della Procura Approfondimenti su Monza Omicidio Omicidio Marco Magagna: Stella Boggio condannata a 21 anni, più di quanti chiesti dal Pm Il Tribunale di Monza ha condannato Stella Boggio, la compagna di Marco Magagna, a 21 anni di carcere per l’omicidio dell’uomo di Arese. Stella Boggio condannata a 21 anni per l’omicidio del compagno Marco Magagna La Corte d’Assise di Monza ha condannato Stella Boggio a 21 anni di carcere per l’omicidio del suo compagno Marco Magagna, avvenuto il 7 gennaio dello scorso anno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Monza Omicidio Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere per l’omicidio del compagno Marco Magagna: il pm ne aveva chiesti 14L’uomo, 38 anni, venne ucciso con una coltellata a gennaio 2025 nella mansarda della coppia a Bovisio Masciago. Relazione tossica. I legali della donna: Faremo appello ... ilgiorno.it Monza, uccise il compagno con una coltellata: condannata a 21 anniStella Boggio di Bovisio Masciago (Monza) uccise il compagno Marco Magagna nel gennaio 2025 con una coltellata. E' stata condannata a 21 anni. tgcom24.mediaset.it Stella Boggio, uccise il compagno Marco Magagna con una coltellata al cuore: condannata a 21 anni - facebook.com facebook Omicidio Marco Magagna, chiesti 14 anni per Stella Boggio: “Colpo volontario, non legittima difesa” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.