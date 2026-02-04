Omicidio Marco Magagna | Stella Boggio condannata a 21 anni più di quanti chiesti dal Pm

Il Tribunale di Monza ha condannato Stella Boggio, la compagna di Marco Magagna, a 21 anni di carcere per l’omicidio dell’uomo di Arese. La sentenza è arrivata dopo il processo, che si è concluso con una pena più severa di quella richiesta dal pubblico ministero. La donna, originaria di Limbiate, è stata ritenuta colpevole di aver ucciso Magagna, ma non sono state ancora rese note le motivazioni ufficiali della sentenza.

