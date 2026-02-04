Ombre sulla giovane Italia | tra rabbia improvvisa e gesti estremi un allarme sociale che non può essere ignorato

Questa notte a Napoli, in via dei Pesci, si sono sentite urla e un colpo di pistola. Poco dopo le 21.30, un appartamento è stato teatro di un episodio che ha scosso la zona. La polizia si è subito messa sulle tracce di possibili motivi, ma ancora non ci sono dettagli certi su cosa abbia scatenato questa scena di tensione. La comunità è in allarme, e le autorità cercano di capire cosa si nasconde dietro a questo gesto.

A Napoli, poco dopo le 21.30 di un venerdì freddo e piovigginoso, il silenzio di un appartamento in via dei Pesci è stato squarciato da urla soffocate, poi da un colpo secco, seguito da un tonfo. Ylenia Musella, ventiduenne, è stata trovata riversa sul pavimento del salotto, un coltello da cucina conficcato nel petto. Il suo aggressore? Il fratello maggiore, un ventunenne con un passato di silenzi lunghi, sguardi vuoti e un'ansia che nessuno aveva saputo decifrare. L'omicidio, avvenuto in un contesto di tensioni familiari non mai espresse, ha scosso la città e ha acceso un dibattito che non riguarda solo Napoli.

