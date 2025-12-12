In Italia dal Sud America per commettere furti | svaligiata anche un casa abitata dalle suore La base in un b&b

Una serie di furti ha colpito diverse abitazioni in Italia, tra cui una casa abitata da suore, dopo l’arrivo di una banda proveniente dal Sud America. Gli episodi, iniziati subito dopo il loro arrivo, hanno coinvolto tre abitazioni, tra cui una struttura vicina a un convento, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

I furti sono cominciati subito dopo il loro arrivo in Italia: tre abitazioni, fra le quali una casa adiacente a un convento dove vivono delle suore. Una banda di latinos, specializzata nei furti. La base in un bed and breakfast alle porte di Roma, dove i carabinieri hanno trovato refurtiva. Romatoday.it

