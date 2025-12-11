Carabinieri premiati il luogotenente Gabriele Salute e il maresciallo maggiore Salvatore Pacia

Giovedì mattina, presso il Comando provinciale di Ravenna, si è svolta una cerimonia di consegna di riconoscimenti ai carabinieri Gabriele Salute e Salvatore Pacia, in segno di apprezzamento per il loro impegno e dedizione nel servizio. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali e rappresenta un momento di riconoscimento ufficiale per il lavoro svolto.

Giovedì mattina, nel corso di una breve ma significativa cerimonia, alla presenza degli ufficiali del Comando provinciale di Ravenna, il comandante provinciale Andrea Lachi, ha consegnato al luogotenente carica speciale Gabriele Salute, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Mentre i Carabinieri vengono premiati con la più alta onorificenza di Milano, centri sociali e teppisti pro-Pal protestano contro le donne e gli uomini in divisa. È davvero incredibile come la sinistra sia sempre dalla parte sbagliata: quella dell’illegalità! - facebook.com Vai su Facebook

? Ambrogino d’oro 2025, i benemeriti premiati sfilano al teatro Dal Verme dlvr.it/TPgw6G #Ambrogino2025 #Milano #TeatroDalVerme #EnricoMentana #Carabinieri Vai su X

Qualifica a quattro luogotenenti. Tre encomi a giovani carabinieri - Il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Lachi, ha voluto congratularsi personalmente con quattro luogotenenti ai quali è stata conferita la qualifica di ’carica speciale’, ... Segnala ilrestodelcarlino.it