Il figlio arrestato la malattia i messaggi imbarazzanti con Epstein | i tormenti della principessa di Norvegia

Da quotidiano.net 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La principessa di Norvegia torna a finire al centro dell’attenzione, ma questa volta per motivi poco felici. Marius Borg Hoiby, il suo figlio, è stato arrestato di nuovo. I problemi non si fermano qui: si parla di una malattia e di messaggi imbarazzanti con Epstein. La famiglia reale si trova nel mezzo di un ciclone di notizie che fanno discutere l’intera Norvegia.

Roma, 2 febbraio 2026 –  Marius Borg Hoiby è di nuovo sotto i riflettori. E non si tratta di una luce positiva. Il figlio della principessa di Norvegia  e futura regina Mette-Marit Tjessem Hoiby  è stato arrestato proprio pochi giorni prima dell’inizio del processo che lo vede alla sbarra per  38 capi di imputazioni: deve difendersi dalle accuse di  stupro e violenza domestica su una ex partner ma anche di riprese illegali di diverse donne (ex compagne) da lui filmate senza il loro consenso. Lui ha ammesso i reati minori mentre nega le colpe più gravi.  Stavolta le autorità giudiziarie gli contestano aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo e chiedono quattro settimane di reclusione, richiesta motivata dal rischio di reiterazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

