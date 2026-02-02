Il figlio arrestato la malattia i messaggi imbarazzanti con Epstein | i tormenti della principessa di Norvegia

La principessa di Norvegia torna a finire al centro dell’attenzione, ma questa volta per motivi poco felici. Marius Borg Hoiby, il suo figlio, è stato arrestato di nuovo. I problemi non si fermano qui: si parla di una malattia e di messaggi imbarazzanti con Epstein. La famiglia reale si trova nel mezzo di un ciclone di notizie che fanno discutere l’intera Norvegia.

Roma, 2 febbraio 2026 – Marius Borg Hoiby è di nuovo sotto i riflettori. E non si tratta di una luce positiva. Il figlio della principessa di Norvegia e futura regina Mette-Marit Tjessem Hoiby è stato arrestato proprio pochi giorni prima dell’inizio del processo che lo vede alla sbarra per 38 capi di imputazioni: deve difendersi dalle accuse di stupro e violenza domestica su una ex partner ma anche di riprese illegali di diverse donne (ex compagne) da lui filmate senza il loro consenso. Lui ha ammesso i reati minori mentre nega le colpe più gravi. Stavolta le autorità giudiziarie gli contestano aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo e chiedono quattro settimane di reclusione, richiesta motivata dal rischio di reiterazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nei documenti giudiziari su Jeffrey Epstein spunta un dossier sul Milan del 2018: lui lo girò anche al figlio di Maria Sole Agnelli facebook

Mette-Marit di Norvegia coinvolta nello scandalo Epstein a pochi giorni dal processo per stupro del figlio Marius Borg Høiby x.com