I fratelli che l’hanno salvata | Quell’uomo andava fermato E quattro ragazzi arabi ci hanno aiutato a cacciarlo

Un episodio di coraggio e solidarietà: quattro ragazzi arabi sono intervenuti per fermare un uomo che minacciava una donna, aiutando a proteggerla. La testimonianza di Marianna Vazzana racconta come, insieme a suo fratello, abbiano soccorso la ragazza, offrendo supporto e sicurezza. Un esempio di attenzione e rispetto reciproco in situazioni di emergenza, che evidenzia l’importanza di intervenire con solidarietà e sensibilità.

di Marianna Vazzana "Io ho urlato contro quell'uomo, dicendogli che le donne non si toccano. Poi, insieme a mio fratello, ho soccorso la ragazza dandole ospitalità nel nostro negozio. Lei era terrorizzata. Non se la sentiva nemmeno di fare denuncia. Nei giorni successivi, incontrandola di nuovo, l'ho invitata a farlo perché quell'uomo andava fermato. Bisognava evitare che potesse violentare anche altre donne e continuare a creare problemi nella zona". Alla fine, proprio grazie alle parole di Amal Warnakulasuriya, commerciante intervenuto insieme al fratello, la diciannovenne di origine filippina che è stata vittima di violenza in strada lo scorso 13 novembre (un uomo ha allungato un braccio mettendole una mano tra le gambe mentre lei era sola, ad aspettare il bus 82 tra via Farini e viale Stelvio), ha sporto denuncia.

