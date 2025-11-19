Il fatturato vola ma la cassa integrazione tocca il 50 per cento la radiografia del settore orafo

Arezzonotizie.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dati sull'export gonfiati dal prezzo del metallo alle stelle, i contratti a tempo indeterminato in vertiginoso calo, in picchiata anche a quelli a tempo determinato, mentre le ore di cassa integrazione aumentano. Non è rosea la situazione del settore orafo aretino delineata da Alessandro Tracchi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

il fatturato vola ma la cassa integrazione tocca il 50 per cento la radiografia del settore orafo

© Arezzonotizie.it - "Il fatturato vola, ma la cassa integrazione tocca il 50 per cento", la radiografia del settore orafo

Scopri altri approfondimenti

"Il fatturato vola, ma la cassa integrazione tocca il 50 per cento", la radiografia del settore orafo - Dati sull'export gonfiati dal prezzo del metallo alle stelle, i contratti a tempo indeterminato in vertiginoso calo, in picchiata anche a quelli a tempo determinato, mentre le ore di cassa integrazion ... Lo riporta arezzonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Fatturato Vola Cassa Integrazione