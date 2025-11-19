Il fatturato vola ma la cassa integrazione tocca il 50 per cento la radiografia del settore orafo
Dati sull'export gonfiati dal prezzo del metallo alle stelle, i contratti a tempo indeterminato in vertiginoso calo, in picchiata anche a quelli a tempo determinato, mentre le ore di cassa integrazione aumentano. Non è rosea la situazione del settore orafo aretino delineata da Alessandro Tracchi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
