Sanremo | Olly ospite della prima serata

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Olly sarà ospite della prima serata di Sanremo 2025, tornando sul palco per eseguire il brano che gli ha garantito la vittoria,

Il vincitore del festival di Sanremo 2025 tornerà anche quest'anno come ospite, per cantare il brano che lo ha fatto trionfare: Balorda Nostalgia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

