Olimpiadi Milano-Cortina | modifiche all’app di Grindr per tutelare gli atleti

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si preparano con una novità: l’app di Grindr è stata modificata per tutelare gli atleti LGBTQIA+. Quest’anno, il numero di atleti dichiaratamente appartenenti a questa comunità è più alto del solito, e le autorità vogliono evitare problemi di privacy o di discriminazioni durante l’evento. La modifica mira a proteggere chi partecipa e a garantire un ambiente più sicuro sul fronte digitale.

Quest’anno il numero di atleti dichiaratamente LGBTQIA+ che gareggeranno alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è significativo. Tuttavia, è elevato anche il numero di atleti non dichiarati. Per evitare outing e tutelare coloro che non vogliono o non possono esporsi, Grindr ha scelto di apportare delle modifiche all’app. L’obiettivo è quello di rendere sicuro e discreto l’utilizzo. Quali saranno le modifiche per gli atleti che usano Grindr?. L’azienda, in vista dell’imminente inizio dei Giochi, ha ufficialmente annunciato una serie di precauzioni che verranno applicate per tutelare i partecipanti non dichiarati che, con grande probabilità, provengono da uno dei 60 paesi in cui essere queer è un reato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

La squadra italiana si prepara alle Olimpiadi di Milano-Cortina nel 2026.

Milano-Cortina 2026 si avvicina e Federica Brignone è confermata come atleta italiana alle Olimpiadi invernali.

