Olimpiadi Milano-Cortina la cabinovia imprescindibile che non c’è | 35 milioni spesi e mobilità nel caos
La cabinovia “imprescindibile” per le Olimpiadi di Milano-Cortina non esiste ancora. Sono stati spesi 35 milioni di euro, ma la struttura promessaa non è stata realizzata. La promessa di un sistema di mobilità efficiente e senza intoppi si scontra con i problemi sul campo, lasciando la valle in balia del caos e dei ritardi. La gestione degli spostamenti resta complicata, e la cabinovia che avrebbe dovuto essere il simbolo di una soluzione concreta ancora manca all’appello.
La chiamavano “imprescindibile”. La cabinovia Apollonio-Socrepes doveva reggere l’intero sistema di mobilità olimpica di Cortina, assorbire i flussi, evitare il collasso della valle, diventare la prova che l’eccezione olimpica serviva a qualcosa. Ma a un giorno dall’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, quell’impianto non c’è. In compenso, il conto è arrivato per intero: 35 milioni di euro. L’opera chiave che salta La vicenda è ormai certificata anche nei documenti interni. La cabinovia non entrerà in funzione in tempo utile per le gare, salvo ipotesi residuali e parziali legate a singoli eventi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
La funivia per le Olimpiadi Milano Cortina costruita su una frana: costa 35 milioni, le cabine turche senza certificazione
Olimpiadi Milano-Cortina, il giorno è arrivato. Presto capiremo se i 2 miliardi impiegati sono stati spesi bene
Questa mattina i lavori per il villaggio Olimpico di Milano sono entrati nel vivo, con le operazioni che proseguono senza sosta nello scalo di Porta Romana.
