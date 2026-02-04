Olimpiadi Milano-Cortina attacchi hacker del gruppo russo NoName a hotel e consolati italiani all' estero Tajani | Neutralizzati

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il gruppo hacker russo NoName ha colpito hotel e consolati italiani all’estero con attacchi DDoS. Le forze di sicurezza italiane sono riuscite a neutralizzare l’attacco, evitando danni ai dati sensibili. Il ministro degli Esteri Tajani ha confermato che l’azione è stata prevenuta e che nessuna informazione importante è stata compromessa. La polizia e i servizi segreti continuano a monitorare la situazione, mentre si intensificano le misure di sicurezza in vista

Attacchi DDoS rivendicati dal gruppo filorusso NoName contro hotel di Cortina e sedi diplomatiche. Tajani: "Azione prevenuta, nessun dato compromesso" A un giorno dall'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, un gruppo hacker russo, NoName, ha sferrato cyber-attacchi contro hotel del territorio.

