miano cortina violenti attacchi hacker ad alberghi e consolati italiani

A tre giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, il gruppo di hacker NoName ha sferrato un attacco coordinato contro hotel di Cortina d’Ampezzo e consolati italiani sparsi per il mondo. L’idea era quella di mandare in tilt i sistemi informatici proprio mentre l’Italia si preparava ad accogliere gli atleti e il mondo intero. Ma la mossa, secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, era già stata fiutata. «Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano-Cortina, con gli alberghi di Cortina», ha dichiarato appunto Tajani da Washington. 🔗 Leggi su Panorama.it

Questa mattina, le autorità hanno sventato due tentativi di cyberattacco contro alberghi di Milano e Cortina, oltre a diverse ambasciate.

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

