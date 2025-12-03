Gaza Hamas attacca Idf a Rafah est | feriti 5 soldati di cui 3 di unità ricognizione Golani; nuovi raid israeliani a Sud della Striscia - VIDEO

Tre soldati palestinesi sarebbero usciti dai tunnel attaccando i soldati israeliani, che hanno definito l'azione una "grave violazione del cessate il fuoco". Tuttavia, poco dopo, l'Idf ha risposto allo stesso modo: con raid aerei e colpi d'artiglieria Cinque soldati dell'Idf, appartenenti all. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Hamas attacca Idf a Rafah est: feriti 5 soldati di cui 3 di unità ricognizione Golani; nuovi raid israeliani a Sud della Striscia - VIDEO

