Gaza 9 morti in raid israeliani dopo ferimento ufficiale Idf | tre bambini tra le vittime

Questa mattina a Gaza si sono verificati nuovi attacchi israeliani che hanno causato la morte di almeno nove persone, tra cui tre bambini. L’ufficiale riservista dell’Idf era stato ferito da un gruppo armato, e subito dopo sono partiti i raid che hanno colpito diverse zone della Striscia. La situazione rimane tesa e le vittime aumentano.

Almeno nove palestinesi sono rimasti uccisi in seguito ai raid effettuati da Israele sulla Striscia di Gaza dopo il ferimento di un ufficiale riservista dell’Idf da parte di un gruppo armato. Lo riporta Al Jazeera citando fonti mediche palestinesi. Sei persone, fra cui due bambini, sarebbero morti in seguito al bombardamento dell’artiglieria sui quartieri di Al-Zaytoun e Al-Tuffah, a est di Gaza City. Altri tre in un bombardamento israeliano avvenuto questa mattina su tende di sfollati nei pressi di Khan Younis. Anche in questo caso fra i deceduti ci sarebbe un bambino. Truppe Idf attaccate: un militare ferito gravemente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, 9 morti in raid israeliani dopo ferimento ufficiale Idf: tre bambini tra le vittime Approfondimenti su Gaza raid Gaza, 9 morti in raid israeliani dopo ferimento ufficiale Idf Due raid israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza, causando la morte di almeno nove palestinesi. Gaza, le tende degli sfollati in fiamme dopo i raid israeliani su Khan Younis: sei morti, due sono bambini Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Gaza raid Argomenti discussi: Gaza, media: 9 morti in attacchi a Gaza, tra cui 3 minori; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Le autorità sanitarie di Gaza: il bilancio delle vittime nella Striscia è salito a 71.769; Gaza, 9 morti in raid israeliani dopo ferimento ufficiale Idf: tre bambini tra le vittime. Media, '9 morti in attacchi a Gaza, tra cui 3 minori'I media palestinesi riportano almeno 9 morti in attacchi israeliani a Gaza nella notte, di cui 6 nel nord della Striscia, dove l'esercito afferma di aver risposto al fuoco contro uomini armati che han ... ansa.it L'Idf torna a colpire Gaza, molti bimbi tra i 32 mortiOltre 30 palestinesi, tra cui almeno sette bambini, sono stati uccisi in una serie di attacchi israeliani all'alba su Gaza City e Khan Younis. Altre 32 persone sono rimaste ferite, alcune in modo ... ansa.it Il ministero della Sanità di #Gaza: 529 morti dall’inizio del cessate-il-fuoco - facebook.com facebook Il ministero della Sanità di #Gaza: 529 morti dall’inizio del cessate-il-fuoco x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.