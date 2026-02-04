Olimpiadi Milano-Cortina 2026 toto ultimo tedoforo | in lizza anche due valtellinesi

Questa mattina si sono aperte le prime gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì sera, con l’accensione di due bracieri, uno a Milano e uno a Cortina. Intanto, si avvicina anche il momento della scelta del ultimo tedoforo, con due atleti valtellinesi in corsa per il ruolo.

Impazza, dunque, il toto nome legato a quelli che saranno gli ultimi tedofori dopo il lungo viaggio della fiamma olimpica transitata, la scorsa settimana, anche in Valtellina. Ed è proprio valtellinese una delle candidate più forti a ricoprire questo iconico ruolo: si tratta di Deborah Compagnoni, campionessa olimpica e indicata da più parti come possibile ultima tedofora per l'accensione del braciere olimpico di Cortina, lì dove, peraltro, sono in programma le gare di sci alpino femminile. Candidato forte per l'accensione del braciere olimpico a Milano (all'Arco della Pace) sembra invece essere Alberto Tomba.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano, con le squadre italiane già confermate dalla Federazione italiana sport del Ghiaccio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Federico Bicelli tedoforo a Brescia

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; Milano-Cortina, dal pattinaggio allo sci: prezzi folli per vedere le gare.

Milano Cortina 2026, guida ragionata agli eventi: per non perdere nulla delle OlimpiadiOvviamente le cerimonie, ma anche lo sci alpino e il pattinaggio. Nel curling siamo campioni, il salto con gli sci è spettacolare e il biathlon è in grande ascesa. Tutto dal 6 al 22 febbraio, anzi qua ... vanityfair.it

Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-CortinaDal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ... fanpage.it

#Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza - facebook.com facebook

#Olimpiadi #Milano-Cortina2026, si lavora per garantire la massima #sicurezza x.com