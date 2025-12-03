Anche Latiano avrà il suo tedoforo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

MILANOCORTINA - Anche Latiano avrà il “suo” tedoforo per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Si tratta di Angelo D'Adamo, 38 anni, dirigente quadro amministrativo presso una cooperativa sociale del territorio, ma soprattutto podista amatore per la Asd Atletica Latiano. D'Adamo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

