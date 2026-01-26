Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | tutti i valtellinesi in gara

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si avvicinano, con le squadre italiane già confermate dalla Federazione italiana sport del Ghiaccio. Tra gli atleti in gara, numerosi valtellinesi rappresenteranno l’Italia nelle cinque discipline di competenza. Questa partecipazione sottolinea l’importanza del territorio e il talento locale nel contesto olimpico, contribuendo a rafforzare il legame tra la Valtellina e l’evento internazionale.

Ecco, comunque, l'elenco completo di tutti gli atleti italiani che gareggeranno alle Olimpiadi di Milano-Cortina dal 6 al 22 febbraio prossimi (in grassetto gli atleti valtellinesi): Uomini (5): Joel Thierry Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Alberto Pimpini. Donne (5): Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani. Uomini (5): Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Niccolò Macii, Filippo Ambrosini, Marco Fabbri. Donne (4): Lara Naki Gutmann, Sara Conti, Rebecca Ghilardi, Charlène Guignard. Uomini (7): Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Daniele Di Stefano, Francesco Betti, Riccardo Lorello, Jeffrey Rosanelli.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su olimpiadi milano

Il pattinaggio in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 comprende discipline come il pattinaggio di velocità e lo short track.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, gli obiettivi dei fratelli Arianna e Pietro Sighel

Ultime notizie su olimpiadi milano

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026: a due settimane dai Giochi solo un’opera su sei è completata; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il fotoconfronto: prima e dopo i lavori per i Giochi invernali; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Francobolli celebrativi dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streamingLe Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l'assegnazione delle medaglie) inizieranno ... oasport.it

Dove dormire per vedere le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 senza spendere una fortunaLe olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e restano solo pochi giorni per prenotare un alloggio nelle principali sedi: ecco un elenco ... fanpage.it

Per ora alle Olimpiadi di Milano Cortina non è previsto che ci sia anche l’ICE x.com

, - A poche settimane dall’avvio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, Torino è stata teatro di una protesta silenziosa promossa dalle Red R - facebook.com facebook