Da Bormio a Livigno fino a Anterselva i luoghi più belli protagonisti delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano poco più di due anni alle Olimpiadi invernali 2026 e le località più famose si preparano all’arrivo di migliaia di visitatori. Da Bormio a Livigno fino ad Anterselva, sono i paesaggi montani a catturare l’attenzione: montagne, laghi e boschi che diventeranno il palcoscenico principale dei giochi. I luoghi naturali, riconosciuti come patrimonio UNESCO, saranno i veri protagonisti di questa edizione, più che le strutture temporanee o le città. In attesa dell’evento,

