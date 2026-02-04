Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | appuntamenti ed eventi beauty da appuntare

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente cominciate. Oggi, mercoledì 4 febbraio, le prime competizioni di curling e hockey sul ghiaccio hanno preso il via, portando entusiasmo e adrenalina tra gli spettatori. Gli eventi continuano a ritmo serrato, e gli appassionati si preparano a seguire da vicino ogni gara.

Pronti, per vivere al massimo le Olimpiadi Milano-Cortina 2026? I giochi sono già partiti, oggi, mercoledì 4 febbraio, con il curling e l’hockey sul ghiaccio. I XXVesimi Giochi Invernali si giocheranno tra location e scenari incantati e differenti tra loro. Da Milano a Cortina, la Regina delle Dolomiti, incastonata tra le vette, dalla Val di Fiemme a Livigno e Bormio, Verona e Anterselva. Tutto è pronto, anche la bellezza. Che ha dedicato a Milano-Cortina 2026, profumi, trattamenti benessere e massaggi (ovviamente sportivi). Quali sono gli eventi da non perdere? E i rituali da sperimentare in prima persona, anche senza medaglia al collo? Scopriteli sotto e nella gallery. 🔗 Leggi su Amica.it

La Valtellina si avvicina all’appuntamento con le Olimpiadi Milano Cortina 2026, coinvolgendo la regione con eventi sportivi, cerimonie e momenti di festa.

