Milano Cortina 2026 guida ragionata agli eventi | per non perdere nulla delle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026 si avvicinano, e gli appassionati già si preparano a seguire ogni evento. Dalle cerimonie di apertura e chiusura allo sci alpino e pattinaggio, sono tante le discipline da non perdere. La squadra di curling italiana è tra le migliori, mentre il salto con gli sci promette emozioni forti. Anche il biathlon sta crescendo rapidamente tra le preferenze del pubblico.

Quelle di Milano Cortina 2026 sono le prime olimpiadi diffuse, una scelta fatta per valorizzare luoghi storici legati agli sport invernali e per utilizzare il più possibile strutture già esistenti. Cortina Sliding Centre: Bob, Skeleton, Slittino Tofane Alpine Skiing Centre: tutte le gare femminili dello Sci alpino Cortina Curling Olympic Stadium: Curling Il 6 febbraio è il giorno della cerimonia inaugurale che si svolge in contemporanea nelle località olimpiche. Sfilano nelle località olimpiche gli atleti delle nazioni partecipanti: l'Italia ha quattro portabandiera due a Milano, Arianna Fontana e Federico Pellegrino, e due a Cortina, Federica Brignone e Amos Mosaner. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Venerdì 7 febbraio 2026, allo stadio San Siro di Milano, partiranno i XXV Giochi olimpici invernali.

Sofia Goggia, campionessa di sci alpino, ha commentato la possibilità di essere portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dichiarando di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale.

Milano-Cortina 2026: come si prepara il soccorso sanitario per le Olimpiadi

