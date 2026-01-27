Milano-Cortina Ice conferma | Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Milano-Cortina richiedono misure di sicurezza rafforzate. Ice ha confermato che agenti statunitensi collaboreranno con le autorità italiane per garantire un evento sicuro, affrontando le minacce provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. La cooperazione internazionale mira a mitigare i rischi e assicurare il successo delle competizioni sportive.

Agenti dell’agenzia Immigration and Customs Enforcement (Ice) contribuiranno a sostenere le operazioni di sicurezza degli Stati Uniti in occasione dei Giochi Olimpici Invernali in Italia. Lo ha dichiarato un portavoce dell’Ice. «Durante le Olimpiadi, l’Ice Homeland Security Investigations fornirà supporto al Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e alla nazione ospitante per verificare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali», ha affermato l’agenzia in una dichiarazione. Il Servizio di Sicurezza Diplomatica del Dipartimento di Stato americano svolge un ruolo guida in materia di sicurezza degli Stati Uniti ai Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, l’agenzia Ice, nota per le sue attività di controllo all’immigrazione negli Stati Uniti, sarà presente con il ruolo di scorta ai rappresentanti ufficiali, tra cui il vicepresidente americano.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

