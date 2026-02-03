A pochi giorni dall’inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina, alcune sedi sono ancora incomplete o in fase di lavori. Il quotidiano Bild mette in guardia: i Giochi sono un gigantesco cantiere. La tensione cresce tra gli organizzatori, mentre la data di apertura si avvicina.

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio), diverse sedi di gara risultano ancora incompiute o interessate da lavori in corso. È quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, che parla di Olimpiadi che sono “ ancora un gigantesco cantiere ” dopo un sopralluogo nei principali impianti. A Cortina d’Ampezzo, in particolare, non è ancora pronta la funivia ‘Apollonio-Socrepes’, destinata a trasportare pubblico e tifosi verso la pista Tofane, dove da domenica sono in programma le gare di sci alpino femminile. Secondo Bild, alla vigilia delle verifiche di sicurezza mancavano ancora le cabine, la cui consegna era attesa solo all’inizio della settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, l’allarme di Bild: “I Giochi sono un gigantesco cantiere”

L'Arena Santa Giulia si avvicina ai Giochi con fiducia, secondo le dichiarazioni di Sala.

