Olimpiadi 2026  l’allarme di Bild | I Giochi sono un gigantesco cantiere

Da lapresse.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi invernali di Milano-Cortina, alcune sedi sono ancora incomplete o in fase di lavori. Il quotidiano Bild mette in guardia: i Giochi sono un gigantesco cantiere. La tensione cresce tra gli organizzatori, mentre la data di apertura si avvicina.

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio), diverse sedi di gara risultano ancora incompiute o interessate da lavori in corso. È quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, che parla di Olimpiadi che sono “ ancora un gigantesco cantiere ” dopo un sopralluogo nei principali impianti. A Cortina d’Ampezzo, in particolare, non è ancora pronta la funivia ‘Apollonio-Socrepes’, destinata a trasportare pubblico e tifosi verso la pista Tofane, dove da domenica sono in programma le gare di sci alpino femminile. Secondo Bild, alla vigilia delle verifiche di sicurezza mancavano ancora le cabine, la cui consegna era attesa solo all’inizio della settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

olimpiadi 2026 160l8217allarme di bild i giochi sono un gigantesco cantiere

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026,  l’allarme di Bild: “I Giochi sono un gigantesco cantiere”

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

“Arena Santa Giulia cantiere a cielo aperto? Sono tranquillo per l’inizio dei Giochi, Expo era peggio”: le parole di Sala

L'Arena Santa Giulia si avvicina ai Giochi con fiducia, secondo le dichiarazioni di Sala.

“La ricchezza delle Olimpiadi da noi non si vede, qui solo tanta povertà”. L’allarme delle periferie milanesi in vista dei Giochi

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026 nel mirino degli hacker; Giochi, la funivia non sarà pronta: ecco la conferma; Agenti dell'Ice a Milano-Cortina 2026? Opposizione in allarme, Piantedosi rassicura: Non ci risulta; Milano Cortina, allarme bagarinaggio: prezzi biglietti +236%.

olimpiadi 2026 l allarmeOlimpiadi 2026, l’allarme di Bild: I Giochi sono un gigantesco cantiereA pochi giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio), diverse sedi di gara risultano ancora incompiute o interessate da ... lapresse.it

olimpiadi 2026 l allarmeMilano-Cortina 2026, allarme neve: la prova di discesa libera in bilico prima delle OlimpiadiCon l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 , in calendario dal 6 al 22 febbraio, cresce anche l'attenzione sulle condizioni atmosfer ... sportface.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.