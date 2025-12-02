Sci alpino Dominik Paris e il tabù Beaver Creek | un solo podio in 16 anni

La trasferta nordamericana della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 non lascia ma raddoppia. Dopo l’antipasto rappresentato dalle gare di Copper Mountain (Colorado) il Circo Bianco si sposta di pochi chilometri per un lungo fine settimana di gare in quel di Beaver Creek, sempre nello Stato con capitale Denver, per un filotto di ben 4 gare. Gli atleti, infatti, saranno impegnati in due discese, un superG e un gigante sulla celebre e difficile pista denominata “Birds of Prey”. Particolare attenzione sarà riservata all’andamento di Dominik Paris. Il discesista classe 1989, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato in un allenamento nel corso della preparazione in vista delle gare statunitensi, sarà protagonista su una delle piste nelle quali ha ottenuto meno risultati di spicco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Dominik Paris e il tabù Beaver Creek: un solo podio in 16 anni

