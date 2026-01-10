Corteo ProPal Milano giornalista del Giornale allontanata | Ma chi ti vuole

Durante il corteo ProPal a Milano, una giornalista de Il Giornale, Giulia Sorrentino, è stata allontanata dai manifestanti mentre cercava di svolgere il suo lavoro. La scena si è conclusa con frasi di disapprovazione e un rifiuto evidente della presenza della giornalista, che si è presentata come rappresentante dei media. L'episodio si inserisce nel contesto di solidarietà agli attivisti palestinesi arrestati lo scorso dicembre.

“Sono venuta a fare la giornalista“. Al corteo ProPal in solidarietà agli attivisti palestinesi arrestati lo scorso 27 dicembre con l’accusa di aver finanziato Hamas, la giornalista de Il Giornale, Giulia Sorrentino è stata allontanata dai manifestanti: “Ma chi ti vuole, ma chi ti guarda”, mentre di sottofondo risuona la frase urlata al megafono “fuori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Corteo ProPal Milano, giornalista del Giornale allontanata: “Ma chi ti vuole” Leggi anche: "Giornalista, ti ammazziamo". I cori durante l'assalto ProPal alla Stampa Leggi anche: Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milano, corteo per Dawoud davanti a San Vittore: “Non è un terrorista, chiederemo giustizia”. Corteo Pro Pal, giornalista insultata al corteo: "Questa faccia di m***a qui non ci deve stare" - Il corteo, con un migliaio di partecipanti, ha preso il via nel pomeriggio di sabato per le vie di Milano. milanotoday.it Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale" - La giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino è stata bersaglio di insulti e intimidazioni durante un corteo pro Pal a Milano. msn.com

La giornalista Giulia Sorrentino allontanata dai pro-Pal: "Questa faccia di m**da non ci deve stare" - L'inviata denuncia l'episodio avvenuto durante un corteo a Milano che chiede la liberazione di Mohammad Hannoun. today.it

Corteo proPal a Milano, il figlio di Hannoun: “Netanyahu dovrebbe stare in carcere, non mio padre” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Alanews - video e giornalismo. . Milano, il corteo ProPal confluisce nel presidio in sostegno del Venezuela sotto il Consolato generale degli Stati Uniti. Oltre 300 manifestanti di diverse sigle politiche e sociali hanno sfilato con bandiere e striscioni contro gli US - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.