Milano ricorda le vittime di piazza Fontana | il corteo istituzionale l’installazione permanente e la manifestazione degli antagonisti

Milano celebra il 56° anniversario della strage di piazza Fontana, evento neofascista che nel 1969 causò 17 vittime e numerosi feriti. In occasione di questa ricorrenza, si svolgono un corteo istituzionale, un'installazione permanente e una manifestazione degli antagonisti, testimonianze di memoria e impegno civico.

Milano ricorda le vittime della strage di piazza Fontana nel 56esimo anniversario dell'attentato di matrice neofascista, che nel 1969 causò 17 morti e 88 feriti in seguito allo scoppio di una bomba nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Il corteo istituzionale parte da piazza della Scala alle 15.45 per raggiungere piazza Fontana alle 16.37, ora dello scoppio della bomba in cui è prevista la posa delle corone e un momento di silenzio.

