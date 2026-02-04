Olimpiadi | atleti pazzi per il cibo italiano al villaggio olimpico – Il video

Gli atleti che partecipano alle Olimpiadi invernali non resistono al richiamo del cibo italiano. Arrivati al villaggio olimpico, molti si fanno subito tentare dai piatti tipici. Non mancano scene di atleti che si aggirano tra i banconi, scattando foto e assaggiando specialità come pasta, pizza e salumi. Un vero e proprio assalto ai sapori italiani, che sembra diventare uno dei momenti più commentati di questa edizione.

C’è soprattutto una cosa che attrae gli atleti olimpici arrivati in Italia per i Giochi invernali: il cibo italiano. Nei primi giorni di permamenza al villaggio olimpico sciatori, pattinatori e giocatori di hockey stanno testando i prodotti della mensa messa loro a disposizione: pizza, pasta, mozzarella, focaccia ma anche dolci e caffè. Sui social (in particolare su TikTok, gli atleti e le atlete si stanno diventendo a mostrare quello che mangiano e che apprezzano di più. Luogo comune confermato: la cucina italiana è apprezzata in tutto il mondo. L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina il Villaggio olimpico di Milano ha aperto i battenti.

Il villaggio olimpico si riempie.

