Il villaggio olimpico si riempie già 1.600 presenze | ecco la casa degli atleti

Arrivano da ogni parte del mondo e sono già quasi 1.600 gli atleti e i membri delle squadre arrivati al villaggio olimpico, la cittadella che sarà la "casa" che li ospiterà per i Giochi invernali Milano-Cortina. A tre giorni dall'apertura del villaggio olimpico di Milano, le delegazioni.

Questa mattina il Villaggio Olimpico di Milano apre le sue porte agli atleti, con una grande palestra allestita al piano terra di una delle palazzine.

Il villaggio olimpico di Cortina 2026, gli spazi dove dormono gli atleti e le atlete. Non ci sarà un unico luogo dove gli atleti e le atlete soggiorneranno tutti insieme, ma quattro diverse aree adibite all'ospitalità

Il 'muro della pace', la sala di preghiera, un parrucchiere: ecco il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026. A tre giorni dal via, gli atleti delle varie delegazioni iniziano a popolare la struttura di Via Lorenzini.

Ha aperto le porte il Villaggio olimpico che ospiterà atleti e delegazioni da ogni parte del mondo. Realizzata da Coima, l'area, nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana, è composta da sei edifici per un totale di 1.700 posti letto.

Milano Cortina, un murale per la pace al Villaggio olimpico. Lo potranno firmare atleti e personalità istituzionali.