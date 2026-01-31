Il Villaggio olimpico è ufficialmente aperto | arrivati i primi atleti da tutto il mondo

Questa mattina il Villaggio olimpico di Milano ha aperto i battenti. I primi atleti sono arrivati da diversi paesi e hanno iniziato a sistemarsi nelle strutture. L’atmosfera sembra già molto vivace, con squadre che si preparano alle gare e si muovono tra i vari spazi. La città si prepara ad accogliere l’evento internazionale con entusiasmo.

Il Villaggio olimpico di Milano ha aperto ufficialmente le porte ad atleti e delegazioni da ogni parte del mondo. L'Italia è stata tra le prime a fare ingresso nella grande struttura a due passi da Fondazione Prada, seguita da Germania, Repubblica Ceca e Giappone.

