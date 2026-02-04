Olimpiadi 4 febbraio | gli italiani in gara oggi c’è Fischnaller
Oggi, 4 febbraio, gli italiani scendono in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le prime gare sono già in corso, anche se la cerimonia ufficiale si terrà solo il 6 febbraio. Tra gli atleti in gara c’è anche Fischnaller, pronto a dare battaglia nelle competizioni di oggi. Gli appassionati italiani sono già incollati agli schermi, curiosi di vedere come andrà.
Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 iniziano in anticipo. Gli appassionati non dovranno attendere la cerimonia inaugurale del 6 febbraio per vedere gli azzurri in azione: già oggi, mercoledì 4 febbraio, scattano le prime competizioni ufficiali della rassegna a Cinque Cerchi. Il programma si apre alle 11.30 sulle nevi di Bormio con la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, uno degli eventi più attesi. Cinque gli italiani al via: Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer, chiamati a prendere confidenza con la Stelvio e a fornire le prime indicazioni in vista della gara che assegnerà le medaglie.🔗 Leggi su Sportface.it
