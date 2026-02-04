Olimpiadi 2026 Piantedosi | Presenza Ice non viola sovranità

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che la presenza dell’Ice durante le Olimpiadi di Milano-Cortina non viola la sovranità italiana. Durante un intervento alla Camera, Piantedosi ha spiegato che l’operazione è stata autorizzata e non mette a rischio il controllo del nostro territorio. La questione è tornata al centro del dibattito politico, mentre cresce la preoccupazione tra le opposizioni.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parla oggi 4 febbraio alla Camera in vista di Milano-Cortina. “La presenza di personale riconducibile all’Agenzia ICE non è di certo un’improvvisa e unilaterale iniziativa di compressione della nostra sovranità nazionale, come da taluni rappresentata, ma l’ottemperanza a un’intesa internazionale giuridicamente vincolante e assunta dall’Italia nel pieno rispetto delle previsioni della Costituzione e delle prerogative del Parlamento”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della sua informativa alla Camera intervenendo sulle polemiche relative alla presenza in Italia di investigatori dell’Homeland Security Investigations (HSI), sezione investigativa dell’ICE statunitense, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Piantedosi: “Presenza Ice non viola sovranità” Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Il sindaco Sala contro Piantedosi sulla presenza dell’ICE a Milano-Cortina 2026 Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la notizia della possibile presenza di agenti ICE ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, sottolineando l’importanza di mantenere un clima di collaborazione e rispetto nelle manifestazioni internazionali. L’ICE sarà davvero ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026? Piantedosi nega tutto, ma l’agenzia USA conferma la presenza Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un dibattito riguardo alla presenza dell’International Ice, con dichiarazioni contrastanti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. AGENTI ICE alle OLIMPIADI di MILANO-CORTINA: ecco cos'ha detto il presidente della Lombardia FONTANA Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, Sala dopo la conferma sull'Ice: Non sono gradite a Milano. Piantedosi vedrà l'ambasciata Usa; Agenti Ice a Milano-Cortina. Piantedosi: non vedo il problema; Milano-Cortina 2026, polemica su Ice alle Olimpiadi. Piantedosi: Mai agenti per le strade; Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla Camera. Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla CameraLeggi su Sky TG24 l'articolo Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla Camera ... tg24.sky.it Milano-Cortina, Piantedosi: Ice mai operativa in Italia, polemica infondataIl ministro dell'Interno nell'informativa: L'accordo con Hsi (sezione investigativa di Ice) nel 2009, al governo opposizione che oggi si indigna '' Ribadisco nuovamente il punto centrale: l’Ice non ... adnkronos.com Dalla manifestazione di sabato a Milano contro la presenza dell’ICE alle olimpiadi invernali una voce chiara: no alla presenza di agenti che sono stati autori di atti gravissimi negli Stati Uniti. Il servizio del TG1 con l’intervento della nostra consigliera Paola Pizz - facebook.com facebook Mentre Milano scende in piazza contro la presenza dell'Ice ai Giochi invernali, la contestata agenzia americana si allena per nuovi sport olimpici. La nuova vignetta di Mauro Biani per L'Espresso x.com

