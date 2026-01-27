Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la notizia della possibile presenza di agenti ICE ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, sottolineando l’importanza di mantenere un clima di collaborazione e rispetto nelle manifestazioni internazionali. La questione ha suscitato attenzione pubblica e apre un dibattito sulla gestione delle forze dell’ordine durante eventi di grande risonanza.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto in diretta a Rtl 102.5 per commentare la notizia della presunta presenza di alcuni agenti ICE ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. «Io, da italiano prima ancora che da cittadino milanese, non mi sento tutelato da Piantedosi, che dice “Che problema c’è?”, se dovessero venire gli agenti dell’ICE per i Giochi Olimpici. Questa è una milizia che uccide», ha detto. «È una milizia che entra nelle case della gente firmandosi il permesso, è chiaro che non sono i benvenuti a Milano. Io mi chiedo, noi potremo dire per una volta un no a Trump? Gli agenti dell’Ice non devono venire in Italia perché non sono allineati al nostro modo democratico di garantire la sicurezza». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il sindaco Sala contro Piantedosi sulla presenza dell’ICE a Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina2026

L’eventuale presenza di agenti Ice ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha suscitato reazioni contrastanti.

La richiesta di chiarimenti riguardo alla presenza degli agenti Ice durante i Giochi Milano-Cortina è stata avanzata, con l’obiettivo di ricevere risposte tempestive dal ministro Piantedosi prima della cerimonia del 6 febbraio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Renzi difende Sala contro il Pd a Milano: La discontinuità è Salvini; Milano, il sindaco Sala lancia la fase due del Piano casa: Bene il governo, ma azione un po' timida. Bonus ai giovani per l'affitto; Sala su Antonio Civita possibile candidato sindaco del centrodestra: Mi sembra un buon nome; Milano, divieti per moto e scooter in Area B e C. Sala smonta il referendum: Pronti a un nuovo rinvio.

Il sindaco Sala contro Piantedosi sulla presenza dell’ICE a Milano-Cortina 2026Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto in diretta a Rtl 102.5 per ... msn.com

Agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Sala attacca: Non mi sento tutelato. E Conte attacca il governo: Basta con gli inchini a Trump, mettiamo anche i ...Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina: conferma dagli Usa. Sala critica Piantedosi, Conte e Zan attaccano il governo Meloni. lanotiziagiornale.it

#MilanoCortina, ecco tutti i 196 atleti italiani: #Brignone in prima fila x.com

Milano Cortina 2026, il Coni ha scelto i vini per Casa Italia: ce n’è uno sardo, ecco quale - facebook.com facebook