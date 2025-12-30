No Other Choice e la feroce lucidità di Park Chan-wook sul mondo del lavoro
“No Other Choice” di Park Chan-wook affronta con lucidità e precisione le dinamiche del mondo del lavoro. Nel 2026, il film si inserisce come un’opera che esplora le tensioni e le scelte difficili che caratterizzano la società moderna, confermando ancora una volta la maestria del regista nel rappresentare le sfumature più profonde dell’animo umano.
Il 2026 è alle porte e il cinema apre con il botto. Con No Other Choice, Park Chan-wook torna a scandagliare le zone più oscure dell’animo umano, confermandosi uno dei grandi maestri del cinema contemporaneo. Lo stesso autore di Oldboy abbandona qui l’estetica della vendetta classica per costruire una satira grottesca, crudele e profondamente attuale, capace di parlare direttamente al nostro presente. Si vede l’occhio critico del regista sud coreano che riesce a trasformare in realtà il panorama del lavoro odierno. Il protagonista, Man-Soo, è un uomo che sembra avercela fatta. Dopo venticinque anni di sacrifici, rinunce e umiliazioni, ha raggiunto l’apice del successo diventando manager di una fabbrica di carta. 🔗 Leggi su 361magazine.com
