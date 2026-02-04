Oh qui trema tutto! Terremoto in Italia poco fa la scossa localizzata proprio lì

Questa mattina, un terremoto di magnitudo 2.6 ha scosso l’Appennino emiliano. La scossa si è sentita forte in alcune zone di confine tra Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Piemonte. Le persone sono uscite di casa spaventate, molte hanno raccontato di aver sentito il pavimento tremare e di aver visto le luci oscillare. Nessun danno grave, ma tanta paura tra i residenti. I tecnici stanno controllando gli edifici più vecchi, mentre le forze dell’ordine sono già sul posto per garantire

Nella giornata di oggi, martedì 4 febbraio 2026, una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.6 è stata rilevata sull’Appennino emiliano, in una zona di confine tra Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria e Piemonte. L’evento sismico è stato registrato alle 13:09 (ora italiana), con epicentro a circa 3 chilometri a ovest di Zerba, in provincia di Piacenza, e a una profondità di 10 chilometri. Le informazioni sono state diffuse dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. L’epicentro è stato individuato alle coordinate 44.6773 di latitudine e 9.2597 di longitudine. Non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici; la scossa è stata comunque avvertita in diversi centri delle aree più vicine. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Oh, qui trema tutto!”. Terremoto in Italia poco fa, la scossa localizzata proprio lì Approfondimenti su Emilia Romagna Terremoto Scossa di terremoto poco fa, localizzata proprio lì: ancora paura, tremori in città Una recente scossa di terremoto si è verificata nel Tirreno meridionale, interessando l’area dello Stretto. Trema di nuovo l’Italia, la scossa di terremoto poco fa: i dettagli Nella sera del 28 dicembre 2025, alle 20:50:33, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo ML 2. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella: i video Ultime notizie su Emilia Romagna Terremoto Argomenti discussi: Carlos Alcaraz trema sul filo del rasoio: la semifinale di Melbourne che può cambiare tutto o spezzare il sogno; Caso Pazzali scuote Milano: il Sistema Fiera trema, Qui la reputazione è tutto. La terra trema ancora: forte scossa di terremoto magnitudo 5.0. Epicentro e ultimi aggiornamenti >> https://buff.ly/sVBOiNt - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.