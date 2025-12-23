Scossa di terremoto poco fa localizzata proprio lì | ancora paura tremori in città

Una recente scossa di terremoto si è verificata nel Tirreno meridionale, interessando l’area dello Stretto. I tremori sono stati avvertiti anche a Messina, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e si stanno attivando per garantire la sicurezza della popolazione. È importante restare informati attraverso fonti ufficiali e seguire eventuali aggiornamenti.

Una scossa di terremoto oggi nel Tirreno meridionale ha interessato l'area dello Stretto, facendo registrare tremori avvertiti anche a Messina nella tarda mattinata. Il movimento sismico, di magnitudo 2.7, è stato rilevato dagli strumenti circa un'ora prima della diffusione della notizia e ha attirato l'attenzione della popolazione residente tra Sicilia e Calabria, pur senza causare danni. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma, il terremoto di oggi nello Stretto di Messina si è verificato alle 11:15 ora italiana (10:15 UTC) con epicentro in mare, nel Tirreno meridionale, alle coordinate 38.

