Trema di nuovo l’Italia la scossa di terremoto poco fa | i dettagli

Nella sera del 28 dicembre 2025, alle 20:50:33, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.5 nel territorio di Belmonte Castello, in provincia di Frosinone. L’epicentro si trova a circa 3 chilometri a ovest del paese. Per ora, non sono segnalati danni o feriti. Si consiglia di mantenere la calma e di seguire eventuali aggiornamenti delle autorità locali.

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è stato registrato nella serata di oggi, 28 dicembre 2025, alle 20:50:33 ora italiana, con epicentro a circa 3 chilometri a ovest di Belmonte Castello, in provincia di Frosinone. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma a una profondità di 8 chilometri. L'evento sismico ha interessato un'area del Lazio meridionale, in prossimità del confine con il Molise e la Campania. Entro un raggio di 20 chilometri dall'epicentro ricadono numerosi centri abitati, tra cui Belmonte Castello, Terelle, Atina, Casalattico, Villa Latina, Casalvieri, Gallinaro, Colle San Magno, Villa Santa Lucia, Castrocielo, Sant'Elia Fiumerapido, Roccasecca, Picinisco e Piedimonte San Germano.

