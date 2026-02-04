Oggi Giornata mondiale contro il cancro | Il tumore è una questione personale

Oggi si celebra la Giornata mondiale contro il cancro. I dati di AIRC mostrano che in Italia ci sono state 390 mila diagnosi. Gli esperti sottolineano l’importanza di interventi mirati su screening e prevenzione personalizzata. La lotta al tumore passa anche attraverso scelte individuali e controlli regolari.

I nuovi dati AIRC rivelano 390 mila diagnosi in Italia e l'urgenza di puntare su screening e prevenzione individuale I. I numeri diffusi dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro parlano di circa 390 mila nuove diagnosi registrate nel corso del 2025. La geografia delle patologie oncologiche nel nostro Paese resta definita da alcune forme predominanti che colpiscono migliaia di famiglie ogni anno. Al primo posto troviamo il tumore alla mammella con 53.686 casi, seguito dal colon-retto con 48.706, dal polmone che sfiora le 45.000 diagnosi, dalla prostata con oltre 40.000 e infine dalla vescica con circa 31.

