4 febbraio Giornata mondiale contro il cancro | il CNDDU lancia la campagna Prenditi cura di oggi proteggi il tuo domani

Il CNDDU sceglie il 4 febbraio per lanciare la campagna “Prenditi cura di oggi, proteggi il tuo domani”. La giornata serve a ricordare quanto sia importante il ruolo della scuola nel sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione, considerata un diritto umano fondamentale. L’obiettivo è far conoscere l’importanza di prendersi cura della propria salute fin da giovani, per proteggere il futuro.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani individua nella Giornata Mondiale contro il Cancro, che ricorre il 4 febbraio, un momento significativo per rilanciare il ruolo della scuola nella promozione della prevenzione, intesa come diritto umano essenziale e come competenza di cittadinanza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Giornata Mondiale contro il Cancro

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna 2025, il CNDDU presenta la campagna “Respiro d’Alta Quota”, dedicata alle scuole.

L’Asl di Avellino ha deciso di lanciare un messaggio chiaro in vista della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giornata Mondiale contro il Cancro

Argomenti discussi: 4 febbraio – Giornata mondiale contro il cancro; Torna mercoledì 4 febbraio la Giornata mondiale contro il cancro, calano in Emilia-Romagna tasso di mortalità e nuove diagnosi; Giornata Mondiale contro il Cancro, le iniziative; Giornata Mondiale contro il Cancro: iniziative all'ospedale di Esine.

Giornata mondiale contro il cancro: il 4 febbraio la Lilt Bari promuove visite mediche gratuite e una partita di beneficenza al quartiere San PaoloGiornata mondiale contro il cancro: il 4 febbraio la Lilt Bari promuove visite mediche gratuite e una partita di beneficenza al quartiere San Paolo ... ilikepuglia.it

Bari, 4 febbraio 2026 – Giornata mondiale contro il cancro: prevenzione, salute e sport con la LILTL’evento si svolgerà presso il Centro Sportivo Sante Diomede, nel quartiere San Paolo, e prevede due momenti principali. Dalle ore 15 alle 19 sarà possibile effettuare visite senologiche con ecografie ... giornaledipuglia.com

3 febbraio, si celebra San Biagio, una giornata accompagnata dal dolce simbolo di una ricorrenza cara a tutti gli aquilani. - facebook.com facebook