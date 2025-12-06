Edicole aperte per restare sempre informati
Ecco l’elenco delle edicole aperte anche la domenica nella nostra città. Aeroporto G. Marconi, Gd Media Service S.r.l. – Aeroporto; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso A.; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Maggiore 22-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro, Frabetti; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza M. Minghetti 1, Edicola Calderini; piazza dell’Unità 1, Bertoncello Laura; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 32-A, Sdt; via A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
