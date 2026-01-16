Officine Mak acquisisce l' area ex Vismara Il progetto in campo
Officine Mak ha completato l’acquisizione dell’area ex Vismara a Casatenovo, un settore industriale dismesso nel Comune. L’azienda si prepara a un progetto di riqualificazione volto a valorizzare questa vasta area, contribuendo allo sviluppo locale e alla rigenerazione urbana. L’intervento mira a trasformare uno spazio storico in un comparto di interesse strategico per il territorio.
Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione e riqualificazione di grandi aree dismesse, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione dell’area ex Vismara situata nel Comune di Casatenovo, storico comparto industriale oggi dismesso, destinato a diventare uno dei più rilevanti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: L’ex Vismara è delle Officine Mak
Leggi anche: Arese, Rsa Gallazzi-Vismara: ok al progetto di riqualificazione
Casatenovo: rogito stipulato, l'ex Vismara è ufficialmente nelle mani di Officine Mak Srl - Era atteso proprio quest'oggi e tutto pare essere andato come ci si aspettava. casateonline.it
Officine Mak vende a Coop Lombardia area per media struttura di vendita a Bollate - Officine Mak a perfezionato la vendita a Coop Lombardia di un'area adibita a media struttura di vendita situata a Bollate, all'interno dell'ex area Ceruti. distribuzionemoderna.info
Tra Legno e Acqua torna con un’edizione speciale Nel 2026 il convegno entra nel cuore del cantiere della Fondazione Officine dell’Acqua, tra legno, attrezzi, storie e lavori in corso Un’occasione unica per vivere la tradizione navale non solo raccontata ma vis - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.