Officine Mak acquisisce l' area ex Vismara Il progetto in campo

Officine Mak ha completato l’acquisizione dell’area ex Vismara a Casatenovo, un settore industriale dismesso nel Comune. L’azienda si prepara a un progetto di riqualificazione volto a valorizzare questa vasta area, contribuendo allo sviluppo locale e alla rigenerazione urbana. L’intervento mira a trasformare uno spazio storico in un comparto di interesse strategico per il territorio.

Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione e riqualificazione di grandi aree dismesse, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione dell’area ex Vismara situata nel Comune di Casatenovo, storico comparto industriale oggi dismesso, destinato a diventare uno dei più rilevanti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

