Una donna di 60 anni di Brescia ha ricevuto una querela dopo aver scritto commenti pesanti sotto un post della senatrice Stefania Pucciarelli. La discussione si è svolta sui social, dove le parole possono essere più dure di quanto si pensi. La donna ora si trova a dover affrontare le conseguenze di quelle parole offensive.

La piazza è virtuale ma le parole sono vere, reali e se pesanti possono portare alla querela. Lo ha imparato a proprie spese una sessantenne residente a Brescia per un commento decisamente sopra le righe rilasciato sotto un post pubblicato sulla propria pagina social dalla senatrice Stefania Pucciarelli. La donna è stata rintracciata dalla polizia locale di Santo Stefano Magra dove la senatrice della Lega, residente nel Comune della Val di Magra, attraverso il suo legale Paola Lazzoni del foro spezzino aveva presentato denuncia. Stefania Pucciarelli aveva rilasciato un’intervista al programma televisivo Mattino Cinque delle reti Mediaset esprimendo la propria opinione al riguardo della problematica inerente atti di violenza avvenuti in un liceo di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Pucciarelli Senatrice

Manuel Pucciarelli torna a parlare dopo aver segnato l’ultimo gol contro i canarini.

L'invito della sindaca di Foggia a evitare insulti e offese sui social ha suscitato discussioni tra i cittadini.

Ultime notizie su Pucciarelli Senatrice

Argomenti discussi: Offese social alla senatrice Pucciarelli; Insulti e minacce social, Segre vittima dell’odio nel Giorno della Memoria: Andremo per vie legali.

